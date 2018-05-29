На Киевщине пассажир маршрутки призвал "бить и крошить хохлов”

29 мая, 2018, 17:05

Один из пассажиров маршрутного такси Киев-Яхны призвал по телефону своего собеседника бить и крошить хохлов в Донецке

Об этом сообщила в Facebook волонтер Юлия Зуброва.

"Ты как в Донецке? Придурки стреляют? Заткнули их? Бейте хохлов, крошите. Подъезжаю к “голубятне”, к жидовской столице. Ну ничего, скоро мы здесь будем”, - цитирует волонтер пассажира.

Отмечается, что все остальные присутствующие в маршрутке молчали. Лишь одна женщина, когда выходила, сказала: "Вы думайте хорошо, где говорить и что".

"Молчали все! Только оглядывались", - утверждает волонтер.