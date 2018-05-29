Можно ли заболеть от кондиционера. Объясняет Супрун

29 мая, 2018, 11:43

Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, какие преимущества и недостатки кондиционера, и объяснила, как не заболеть в помещениях с большим количеством людей

Об этом она написала пост на своей Facebook-странице.

В жару кондиционер спасает от перегрева и создает комфортные температурные условия в помещении. Также он снижает риски получить тепловой удар.

По данным исследований, охлаждение воздуха с помощью кондиционера уменьшает уровень госпитализации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И из-за работы кондиционера могут возникнуть кашель, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость. Однако "вина" кондиционера полностью не доказана.

"Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений. Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить во двор", - написала Супрун.

Врач объяснила, как правильно пользоваться кондиционером.

Кондиционер, как и авто, нуждается в регулярном уходе

Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций.

Поэтому следует своевременно делать техобслуживание кондиционера и следить за чистотой фильтров, особенно в начале нового сезона.

Избегайте резкого перепада температур

Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, вам должно быть нормально, комфортно но не жарко, а не холодно.

Поэтому когда вы пришли с улицы и хотите охладиться, не ставьте сразу очень низкую температуру. Снижайте ее постепенно, чтобы не было резкого контраста между помещением и улицей.

Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме.

Избегайте сидения под сильной струей воздуха

Когда он дует в одну точку, например, область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов.

Следите за влажностью воздуха в помещении

Кондиционеры осушают воздух в помещении. Это связано с принципом работы прибора. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку.

Не забывайте, что свежий воздух необходим

Поэтому проветривайте помещение, когда выключаете кондиционер. В период жары пейте достаточно воды, носите легкую одежду и не оставайтесь долго на солнце.