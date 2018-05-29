Можно ли заболеть от кондиционера. Объясняет Супрун
Об этом она написала пост на своей Facebook-странице.
В жару кондиционер спасает от перегрева и создает комфортные температурные условия в помещении. Также он снижает риски получить тепловой удар.
По данным исследований, охлаждение воздуха с помощью кондиционера уменьшает уровень госпитализации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
И из-за работы кондиционера могут возникнуть кашель, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость. Однако "вина" кондиционера полностью не доказана.
"Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений. Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить во двор", - написала Супрун.
Врач объяснила, как правильно пользоваться кондиционером.
- Кондиционер, как и авто, нуждается в регулярном уходе
Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций.
Поэтому следует своевременно делать техобслуживание кондиционера и следить за чистотой фильтров, особенно в начале нового сезона.
- Избегайте резкого перепада температур
Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, вам должно быть нормально, комфортно но не жарко, а не холодно.
Поэтому когда вы пришли с улицы и хотите охладиться, не ставьте сразу очень низкую температуру. Снижайте ее постепенно, чтобы не было резкого контраста между помещением и улицей.
Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме.
- Избегайте сидения под сильной струей воздуха
Когда он дует в одну точку, например, область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов.
- Следите за влажностью воздуха в помещении
Кондиционеры осушают воздух в помещении. Это связано с принципом работы прибора. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку.
- Не забывайте, что свежий воздух необходим
Поэтому проветривайте помещение, когда выключаете кондиционер. В период жары пейте достаточно воды, носите легкую одежду и не оставайтесь долго на солнце.
- Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно делать вакцинацию. По словам врача, прививки делают не только детям: прививки от дифтерии, коклюша и столбняка нужно делать каждые десять лет.
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