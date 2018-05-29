Китай пригласил страны-члены ООН на свою космическую станцию

29 мая, 2018, 13:42

Китай предлагает всем странам-членам ООН использовать будущую китайскую космическую станцию

Об этом заявили в постпредставительстве КНР при международных организациях в Вене, передает "Интерфакс-Украина".

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размеров и уровня развития, смогут участвовать в кооперации на равных условиях", - сказал китайский постоянный представитель Ши Чжунцзюнь.

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Китай планирует завершить разработку собственной орбитальной станции в 2019 году и рассчитывает начать ее эксплуатацию в полном объеме к 2022 году.