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Кабмин исключил 3 предприятия из “большого списка” приватизации

Кабинет министров Украины опубликовал перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Согласно распоряжению Кабмина, из списка исключили три объекта: Завод алюминиевой фольги, "Аграрный фонд" и Государственную продовольственно-зернову. корпорацию Украины.

В утвержденный перечень вошли пять облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром".

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