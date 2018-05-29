Кабмин исключил 3 предприятия из “большого списка” приватизации
29 мая, 2018, 19:20
Кабинет министров Украины опубликовал перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
Согласно распоряжению Кабмина, из списка исключили три объекта: Завод алюминиевой фольги, "Аграрный фонд" и Государственную продовольственно-зернову. корпорацию Украины.
В утвержденный перечень вошли пять облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром".
- По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в 2018 году приватизируют 25 крупных предприятий, в том числе "Турбоатом", "Одесский припортовый завод" и "Центрэнерго".
-
А и.о. председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что прежде всего иностранные корпорации заинтересованы в приватизации украинских предприятий в области энергетики, машиностроения и сельского хозяйства.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута