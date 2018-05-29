Генетики хотят клонировать белых носорогов, чтобы спасти. В живых остались только 2 самки

29 мая, 2018, 16:20

Ученые из Университета Сан-Диего решили использовать биоматериалы последних белых носорогов, чтобы восстановить их популяцию. Без науки у этих животных нет никаких шансов

Как пишет Tech Times, это решение они приняли после того, как в марте 2018 года последний самец по кличке Судан умер, и на Земле остались только две самки белых носорогов.

По наблюдениям ученых, других представителей этих животных не осталось даже в дикой природе, поэтому для сохранения самки проживают в заповеднике.

Оливер Райдер, руководитель проекта по генетическим изменениям в Университете Сан-Диего, отметил, что эксперимент может быть удачным и при наличии соответствующей вспомогательной репродукции или передовой технологии клонирования, вся популяция северного белого носорога может быть восстановлена. То же самое потенциально можно будет сделать и с другими животными, чьи биоматериалы сохранились у человечества.

Райдер и его коллеги попытаются восстановить популяцию северного белого носорога, используя клетки животных, которые хранятся в замороженном виде в зоопарке.

Команда исследовала генетическую историю девяти клеточных линий северного белого носорога с помощью секвенирования ДНК. Их работа может послужить основой для запланированной программы восстановления почти вымершего северного белого носорога.

Для восстановления вида команда планирует также использовать ДНК южного белого носорога, ближайшего к ним подвида животных.

Анализ, опубликованный в Genome Research, показал, что две группы носорогов отделились около 80 тысяч лет назад и генетически не слишком изменились. При этом их родословная оставалась наиболее близкой среди любых других вымерших видов носорогов.

Однако план команды уже на ранней стадии подвергся критике генетиков. Например, Марти Кардос, исследователь эволюционной биологии в университете Монтаны, выразил беспокойство по поводу возможных вредных мутаций, которые могут возникнуть при перекрещивании северного и южного белого носорога.

Последнего в мире самца северного белого носорога по кличке Судан усыпили в кенийском заповеднике из-за развития возрастных осложнений. В мире остались только две самки этого подвида носорогов. С 2010 по 2012 год ученые фиксировали случаи спаривания животных, однако у них так и не появилось потомство.

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