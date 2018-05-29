Газовые хранилища Украины заполнены на треть
29 мая, 2018, 13:38
Запасы газа в подземных хранилищах Украины увеличились до трети их емкости
Об этом сообщает пресс-служба "Укргазтранс".
По состоянию на 27 мая наполненность газохранилищ составляла 30%, что равняется 9,4 млрд куб. м. Тем временем общая емкость хранилищ составляет более 31 млрд куб. м.
В целом на территории Украины расположены 13 подземных хранилищ газа, одно из которых находится в оккупированном Крыму.
- В марте Украина сократила количество газа в подземных хранилищах по состоянию на 7 марта на 0,1% - до 7977 млн куб. м.
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