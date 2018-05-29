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Газовые хранилища Украины заполнены на треть


фото: utg.ua
Запасы газа в подземных хранилищах Украины увеличились до трети их емкости

Об этом сообщает пресс-служба "Укргазтранс".

По состоянию на 27 мая наполненность газохранилищ составляла 30%, что равняется 9,4 млрд куб. м. Тем временем общая емкость хранилищ составляет более 31 млрд куб. м.

В целом на территории Украины расположены 13 подземных хранилищ газа, одно из которых находится в оккупированном Крыму.

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