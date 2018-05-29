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Финал ЛЧ-2018: Футбольные фанаты использовали 17 Тb мобильного трафика на "Олимпийском"

Крупнейшие мобильные операторы отчитались об использовании более 16,9 Тb мобильного трафика на НСК "Олимпийский" и в фан-зонах во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая

Об этом сообщает пресс-служба мобильных операторов.

26 мая на НСК "Олимпийский" и в фан-зонах "Лиги чемпионов" было почти 230 тыс. абонентов Киевстар. Из них 22% - 4G-пользователи.

"Они проговорили 1,5 млн минут (входных и выходных), отправили 767 тыс. SMS, а также использовали 8,2 Тb данных. Это можно сравнить с 8 годами прослушивания музыки в хорошем качестве или с 1 годом просмотра видео (1080р) . Основное использование дата-трафика - видео-стриминг, мессенджеры и веб-серфинг. На них пришлось 35%, 26% и 19% трафика данных соответственно ", - сообщает пресс-служба.

Между тем компания Vodafone Украины отмечает, что футбольные фанаты в день финала Лиги Чемпионов побили рекорд Украины по загрузке данных в сети - в местах проведения финала ЛЧ - в фан-зонах и на НСК "Олимпийский" - в Украинской сети Vodafone клиенты использовали 4 Тb мобильного интернета, что составляет около 24 суток непрерывного просмотра YouTube.

"Это вдвое больше, чем во время финала Евровидения в мае прошлого года. С 4G это стало реальным - 52% трафика сгенерировано благодаря мобильному интернету четвертого поколения", - говорится в сообщении.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании lifecell заявили, что 26 мая в день в столице было использовано 80,5 Тb данных, из них на стадионе и в фан-зонах - 4,7 Tb. При этом непосредственно на стадионе - всего 1,2 Тb.

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