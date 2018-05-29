Футболистка из Крыма мечтает выиграть ЛЧ и прославить Украину

29 мая, 2018, 18:02

Футболистка из Феодосии Татьяна Козыренко стремится выиграть Лигу чемпионов и прославить на весь мир Украину

Козыренко стала героиней программы World of sport, сообщает UATV.

Татьяна родилась в Крыму, в городе Феодосия. Папа – частный предприниматель, а мама – воспитательница в детском саду. В прошлом оба занимались легкой атлетикой. Таня в 3 года начала плавать, а в 6 лет – посещать футбольные тренировки.

Спортсменка с детства не хотела играть в куклы, смотреть мультфильмы, танцевать или петь. Таня мечтала совсем о другом – она очень хотела играть в футбол.

“Это было в 1 классе, тренер пришел и говорит, ребята – кто хочет заниматься футболом. А я спрашиваю у классного руководителя, а можно и мне прийти. Она переспросила, и тренер разрешил ... все тогда смеялись”, – вспоминает Татьяна Козыренко.

До 11 лет Таня тренировалась с ребятами, потом ей предложили переехать в Чернигов, где была женская футбольная команда. Родителям очень тяжело далось это решение, но они поддержали дочь и отпустили ее.

После 5 лет тренировок с мальчиками, в команде девушек Таня заметно выделялась уровнем подготовки. На первых соревнованиях за 9 игр футболистка забила 50 голов. В 15 лет спортсменка начала играть в высшей лиге чемпионата Украины за черниговскую команду “Легенда” и за национальную сборную U-17.

В составе сборной U-17 Козыренко дважды выигрывала серебро международного турнира в Сочи, выходила в элит-раунд чемпионата Европы. В официальных матчах за национальную сборную Татьяна забила 5 голов и заработала 4 пенальти, которые успешно реализовала капитан сборной Дарья Опанащенко. В третьем поединке квалификации ЧМ-2019 против сборной Хорватии Таня забила 2 из 3 голов.

В свои 22 года футболистка успела поиграть в 5 клубах. Выступала за клубы в Украине, Турции, Беларуси, Литве. Сейчас играет за турецкий клуб. Обычно спортсменка задерживается в клубах ненадолго, сейчас раздумывает, где бы задержаться дольше. “У меня есть пара предложений из Европы, Турции, но мне кажется, что мое сердце не хочет там играть”, – говорит спортсменка.

Таня живет футболом и всем, что с ним связано, очень обижается, когда говорят, что футбол – это не женское дело. Она надеется, что проведение в Киеве женской ЛЧ изменит мнение некоторых украинцев об этом. “Девушки тоже умеют играть в футбол не хуже, чем ребята”, – убеждена футболистка. Спортсменка считает, что девушки гораздо выносливее ребят и меньше симулируют во время игры.

Сейчас она – игрок женской национальной сборной Украины по футболу и цель спортсменки – громко заявить о себе в этом виде спорта.