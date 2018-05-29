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Двух танкистов "ДНР" приговорили к 10 годам

В Донецкой области двух танкистов "Семеновского батальона "ДНР" приговорили к 10 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
 
Осужденные в сентябре 2014 года вступили в 3-й мотострелковой бригады "Семеновского батальона ДНР" по политическим соображениям.
 
Сначала они несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба "ДНР" в Новоазовске.
 
Впоследствии один из боевиков прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области России, после чего вернулся и был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка.
 
В середине октября 2014 года пособники террористов незаконно пересекли границу Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы.
 
Также в составе "ДНР" танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинению тяжких последствий в районе Саханки, Ленинского, Октябрьского. В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали.
 
Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (Участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях") и ч.2 ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") УК Украины.
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