Чтобы цена за варварство была высокой: Гройсман призвал усилить санкции против России
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с иностранными СМИ в Киеве.
"Надо продолжать санкции. Их вводили, как наказание за агрессию. Поэтому их надо усиливать, чтобы цена России за варварство и убийство была высокой. Я за то, чтобы Россия вернулась в пределы границ и сконцентрировалась на своих проблемах - не за счет других государств. Во многих столицах мира сегодня надо спросить - а кто следующий? ", - заявил Гройсман
Премьер-министр подчеркнул, что Украина никогда не была врагом России, но "Россия стала врагом демократического мира, в том числе Украины". Он также посоветовал политикам, которые верят в хорошие отношения с Россией, посмотреть на опыт Украины и ответить себе на вопрос, "когда дружба перерастет в агрессию и какой будет форма этой агрессии".
"Русские обстреливают наши территории с нашей же оккупированной территории. Ключевой вопрос к России - они ввели войска вошли в наш дом, они должны выйти", - добавил Гройсман.
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа давит на европейских союзников с требованием ужесточить санкции против России, утверждая, что усилия ЕС в этом смысле отстают от усилий США.
- Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что Евросоюз не отменит антироссийских санкций без прогресса в Украине.
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