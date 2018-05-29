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Чтобы цена за варварство была высокой: Гройсман призвал усилить санкции против России


фото: kmu.gov.ua
Санкционная политика против страны-агрессора, начатая в ответ на военный захват украинской территории, должна усиливаться

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с иностранными СМИ в Киеве.

"Надо продолжать санкции. Их вводили, как наказание за агрессию. Поэтому их надо усиливать, чтобы цена России за варварство и убийство была высокой. Я за то, чтобы Россия вернулась в пределы границ и сконцентрировалась на своих проблемах - не за счет других государств. Во многих столицах мира сегодня надо спросить - а кто следующий? ", - заявил Гройсман

Премьер-министр подчеркнул, что Украина никогда не была врагом России, но "Россия стала врагом демократического мира, в том числе Украины". Он также посоветовал политикам, которые верят в хорошие отношения с Россией, посмотреть на опыт Украины и ответить себе на вопрос, "когда дружба перерастет в агрессию и какой будет форма этой агрессии".

"Русские обстреливают наши территории с нашей же оккупированной территории. Ключевой вопрос к России - они ввели войска вошли в наш дом, они должны выйти", - добавил Гройсман.

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