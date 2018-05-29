Через полгода "ДНР" будут вспоминать там, как страшный сон, - Жебривский об освобождении оккупированных территорий

29 мая, 2018, 06:04

В настоящее время 20% населения подконтрольных российско-террористическим войскам отдельных районов Донецкой и Луганской областей до сих пор являются патриотами Украины, 30% ее ненавидит, а 50% занимают позицию "мне все равно"

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире еженедельной программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Я думаю, что рано или поздно Путин уйдет оттуда. Что мы имеем? ...И это мониторит как наша разведка, как наши другие спецслужбы, как подтверждают и мои контакты с людьми, проживающими там. Все же 20% там до сих пор являются патриотами Украины, которые, по большому счету, любят Украину и другого государства, чем Украина, для себя не видят", - рассказал он.

В то же время, 30% являются теми, кто "ненавидит" Украину.

"И большинство из этих людей не в "ДНР" хочет жить. Они хотят жить в России", - добавил чиновник.

Еще 50% человек, согласно его данным, составляют те, которые "не определились", - отметил руководитель Донецкой области.

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По его словам, нужно будет "максимум полгода" для того чтобы "80% людей вспоминали времена так называемой ДНРии как страшный сон".

Однако для этого, добавил Жебривский, на освобожденных территориях следует ввести военно-гражданские администрации, серьезно работать с людьми, а также "иметь финансовый ресурс на обновление инфраструктуры".

"Тогда мы все это сможем сломать в достаточно быстром темпе", - подчеркнул политик.

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При этом наибольшие сложности в возвращении к мирной жизни под украинской юрисдикцией будут иметь, по его мнению, те местные семьи, в которых есть погибшие на стороне российских наемников.

"Те, кто там сегодня при "власти", они убегут. Они уже три раза все, что можно, награбили. Труднее всего будет с семьями, где есть погибшие. Потому что, собственно, они будут обвинять нас, Украину. Они и сейчас уже обвиняют нас, Украину. С этими людьми - самое время... Надо будет работать, чтобы найти путь примирения, осознания того, что они были неправы. Что они могли политически оппонировать другим, проевропейским силам, но брать в руки оружие и воевать против своей страны - этого никто никакого права не имел", - добавил Жебривский.