 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Через полгода "ДНР" будут вспоминать там, как страшный сон, - Жебривский об освобождении оккупированных территорий

В настоящее время 20% населения подконтрольных российско-террористическим войскам отдельных районов Донецкой и Луганской областей до сих пор являются патриотами Украины, 30% ее ненавидит, а 50% занимают позицию "мне все равно"

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире еженедельной программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Я думаю, что рано или поздно Путин уйдет оттуда. Что мы имеем? ...И это мониторит как наша разведка, как наши другие спецслужбы, как подтверждают и мои контакты с людьми, проживающими там. Все же 20% там до сих пор являются патриотами Украины, которые, по большому счету, любят Украину и другого государства, чем Украина, для себя не видят", - рассказал он.

В то же время, 30% являются теми, кто "ненавидит" Украину.

"И большинство из этих людей не в "ДНР" хочет жить. Они хотят жить в России", - добавил чиновник.

Еще 50% человек, согласно его данным, составляют те, которые "не определились", - отметил руководитель Донецкой области.

Читайте также: Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ

По его словам, нужно будет "максимум полгода" для того чтобы "80% людей вспоминали времена так называемой ДНРии как страшный сон".

Однако для этого, добавил Жебривский, на освобожденных территориях следует ввести военно-гражданские администрации, серьезно работать с людьми, а также "иметь финансовый ресурс на обновление инфраструктуры".

"Тогда мы все это сможем сломать в достаточно быстром темпе", - подчеркнул политик.

Читайте также: Горловка: от войны в тылу

При этом наибольшие сложности в возвращении к мирной жизни под украинской юрисдикцией будут иметь, по его мнению, те местные семьи, в которых есть погибшие на стороне российских наемников.

"Те, кто там сегодня при "власти", они убегут. Они уже три раза все, что можно, награбили. Труднее всего будет с семьями, где есть погибшие. Потому что, собственно, они будут обвинять нас, Украину. Они и сейчас уже обвиняют нас, Украину. С этими людьми - самое время... Надо будет работать, чтобы найти путь примирения, осознания того, что они были неправы. Что они могли политически оппонировать другим, проевропейским силам, но брать в руки оружие и воевать против своей страны - этого никто никакого права не имел", - добавил Жебривский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать