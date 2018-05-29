 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Безсмертный заявил, что будет участвовать в выборах президента

Политик Роман Бессмертный заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2019 года

Об этом Безсмертный заявил на встрече с журналистами и экспертами в Киеве, передает Еспресо.TV.

Бывший вице-премьер Роман Безсмертный заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

"То, что Украина держится - это современный феномен. Феномен, что государство существует отдельно, а человек отдельно. Украинская политика мертва. Элита - спящая. Реформировать и чинить - нечего. Надо создавать с нуля - новые институты с новым качеством", - описал свое видение политического момента Бессмертный и призвал начать процесс переоснования государства.

По его мнению, угроз существования государственности у нас несколько десятков. Главная угроза - это война с РФ. Но это также и возможность запустить процессы обновления.

Возвращение оккупированных территорий Бессмертный считает одним из основных заданий, которому, однако, политикум уделяет недостаточно внимания.

  • Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать