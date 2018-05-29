Безсмертный заявил, что будет участвовать в выборах президента

29 мая, 2018, 20:33

Политик Роман Бессмертный заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2019 года

Об этом Безсмертный заявил на встрече с журналистами и экспертами в Киеве, передает Еспресо.TV.

Бывший вице-премьер Роман Безсмертный заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

"То, что Украина держится - это современный феномен. Феномен, что государство существует отдельно, а человек отдельно. Украинская политика мертва. Элита - спящая. Реформировать и чинить - нечего. Надо создавать с нуля - новые институты с новым качеством", - описал свое видение политического момента Бессмертный и призвал начать процесс переоснования государства.

По его мнению, угроз существования государственности у нас несколько десятков. Главная угроза - это война с РФ. Но это также и возможность запустить процессы обновления.

Возвращение оккупированных территорий Бессмертный считает одним из основных заданий, которому, однако, политикум уделяет недостаточно внимания.