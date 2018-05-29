Азербайджан запустил Южный газовый коридор в Европу в обход Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония запуска газопровода состоялась на Сангачальском терминале - к ПГК начали закачивать первый газ.
Проект "Южный газовый коридор" предполагает транспортировку азербайджанского газа в Европу через Турцию в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Заявленная стоимость проекта оценивают составляет около $45 млрд.
Основные составляющие проекта - Стадия-2 месторождения Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказского газопровода Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), который соединяет Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.
Предполагается, что поставки азербайджанского газа в Европу будут осуществлять уже в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
- Напомним, ранее Турция назвала дату запуска Трансанатолийского газопровода при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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