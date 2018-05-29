Авто помощника нардепа Мосийчука сожгли на глазах у экипажа полиции

29 мая, 2018, 14:37

Ночью 29 мая неизвестный злоумышленник сжег автомобиль помощника народного депутата Украины Игоря Мосийчука Станислава Коломийца

Об этом нардеп сообщил на свой странице в Facebook.

Происшествие случилось в Дарницком районе столицы. По свидетельствам очевидцев, до стоянки по адресу Григоренко, 36, где находилось авто, подъехал мотороллер (мотоцикл), водитель которого облил машину бензином, поджег и уехал.

Как отмечает Мосийчук, напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции и преступление произошло на глазах правоохранителей.

"Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не предприняли никаких действий для задержания преступника", - добавил нардеп.

В результате пожара сгорела не только машина помощника, но и две, что были припаркованы рядом.

"Мне не известны никакие мотивы злоумышленника, который поджег машины, но какие бы они не были, преступление должно быть раскрыто, а преступники задержаны и наказаны", - подчеркнул Мосийчук.

Кроме того, он требует проведения служебной проверки действий полицейских, находившихся на месте преступления.

"Вопрос не в машине моего помощника, а в том, что слишком часто в нашей прекрасной столице стреляют, убивают, взрывают, жгут авто или здания... Пришло время положить этому конец! Навести на улицах Киева порядок и в полной мере обеспечить безопасность киевлян и гостей столицы!", - добавил нардеп.

Как сообщают в ГУНП в городе Киеве, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.