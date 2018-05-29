Авто помощника нардепа Мосийчука сожгли на глазах у экипажа полиции
Об этом нардеп сообщил на свой странице в Facebook.
Происшествие случилось в Дарницком районе столицы. По свидетельствам очевидцев, до стоянки по адресу Григоренко, 36, где находилось авто, подъехал мотороллер (мотоцикл), водитель которого облил машину бензином, поджег и уехал.
Как отмечает Мосийчук, напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции и преступление произошло на глазах правоохранителей.
"Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не предприняли никаких действий для задержания преступника", - добавил нардеп.
В результате пожара сгорела не только машина помощника, но и две, что были припаркованы рядом.
"Мне не известны никакие мотивы злоумышленника, который поджег машины, но какие бы они не были, преступление должно быть раскрыто, а преступники задержаны и наказаны", - подчеркнул Мосийчук.
Кроме того, он требует проведения служебной проверки действий полицейских, находившихся на месте преступления.
"Вопрос не в машине моего помощника, а в том, что слишком часто в нашей прекрасной столице стреляют, убивают, взрывают, жгут авто или здания... Пришло время положить этому конец! Навести на улицах Киева порядок и в полной мере обеспечить безопасность киевлян и гостей столицы!", - добавил нардеп.
Как сообщают в ГУНП в городе Киеве, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
- Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
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