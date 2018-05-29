8 тыс. дел за 4 года: Матиос рассказал о масштабах дезертирства

29 мая, 2018, 15:45

В Украине уровень преступности среди военнослужащих резко вырос в 2014 году и на сегодня остается стабильно высоким

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на международной конференции "Реформирование системы военного юстиции Украины: современное состояние и перспективы", передает "Интерфакс-Украина".

"С апреля 2014 резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих: общее количество уголовных производств, которые расследовали следователи военных прокуратур в течение 2015-2017 годов, превышало 20 тыс. в год (с учетом остатка прошлых лет)", - рассказал Матиос.

Он отметил, что на 1 мая 2018 г. военные следователи расследовали 5100 уголовных производств (за аналогичный период прошлого года - более 7000 производств). А за весь указанный период военные прокуратуры в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 27 200 производств по уголовным правонарушениям, совершенным почти 43,2 тысячами военнослужащих.

По его словам, наиболее распространены самовольное оставление воинской службы (13 400 производств) и дезертирство (8 400 производств).

Кроме того, начаты уголовные производства по фактам завладения военным имуществом (747 производств), неповиновения (683 производств), небрежного отношения к военной службе (435 производств), потери военного имущества (338 производств), нарушения уставных взаимоотношений (290 производств), нарушения правил обращения с оружием (269 производств), уклонение от военной службы в другой способ (240 производств), превышенияе военным служебным лицом власти или служебных полномочий (203 производства).