46% украинцев верят, что ВНО способствует борьбе с коррупцией при поступлении. Опрос

29 мая, 2018, 18:18

Почти половина опрошенных украинцев считает, что введение ВНО способствует борьбе с коррупцией при поступлении в высшие учебные заведения

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

За 10 лет, прошедших со времени введения в Украине ВНО при поступлении в высшие учебные заведения, отношение к нему в обществе значительно улучшилось: так, если в мае 2008 года только четверть опрошенных поддерживали введение ВНО в Украине вместо вступительных экзаменов, то в мае этого года данный показатель зафиксирован на уровне 52% (почти 75% - среди тех, кто лично сдавал тесты ВНО).

Несколько выше поддержка наблюдается на Западе и среди тех, кто имеет опыт сдачи ВНО (лично или их дети/внуки), несколько ниже поддержка - на Востоке и среди тех, кто не имеет соответствующего опыта.

Подобная ситуация наблюдается и в отношении оценок справедливости ВНО: так, если 10 лет назад лишь 26% верили, что ВНО позволяет более справедливо оценивать уровень знаний абитуриентов, то в этом году количество оптимистично настроенных граждан составило уже 52%. Важно, что в справедливость ВНО гораздо чаще верят те, кто сдавали такие экзамены (70%), чем те, кто не имел подобного опыта (45%).

40% верят, что вступление в высшие учебные заведения возможно без коррупции (это почти вдвое больше по сравнению с исследованием 2008 года - 22%). Более того, 46% считают, что введение ВНО способствует борьбе с коррупцией при вступлении в высшие учебные заведения (19% в 2008). Опять же, оптимистов больше среди молодежи и людей среднего возраста, обеспеченных и с высшим образованием, жителей Запада, а также тех, кто имел опыт сдачи ВНО и в целом его поддерживает.

Почти половина опрошенных (48%) считает, что ВНО создает равные условия для поступления в высшие учебные заведения для всех, независимо от материальных возможностей, тогда как 31% придерживаются противоположного мнения, а каждый пятый - не определился по данному вопросу.

Кроме того, 38% опрошенных однозначно или скорее убеждены, что введение ВНО повысило качество среднего и высшего образования в Украине (несколько чаще так считают те, кто имел опыт сдачи ВНО), столько же - думают наоборот, четверть - не определились.

45% респондентов не исключают, что фальсификации результатов ВНО возможны (26% - не верят в это, еще 30% не смогли дать ответ). Скептиков больше было замечено среди жителей Запада, мужчин, тех, кто не поддерживает ВНО. Интересно, что среди родителей уровень недоверия к ВНО несколько выше, чем среди тех, кто лично сдавал тесты.

Наибольшими преимуществами ВНО по мнению опрошенных является объективность оценки за счет исключения человеческого фактора (32%), преодоление коррупции при поступлении в высшие учебные заведения (28%) и обеспечение равного доступа к высшему образованию независимо от материальных возможностей абитуриента (27%).

Еще по 20-21% среди крупнейших преимуществ отметили приближение украинского образования к европейским стандартам образования и повышение эффективности отбора студентов в высшие учебные заведения, 16% - повышение качества среднего и высшего образования. 13% считают, что ВНО вообще не имеет никаких преимуществ, каждый пятый – колеблется с ответом.

В то же время, среди крупнейших недостатков ВНО опрошенные отмечают сложность и несовершенство тестов (31%), необходимость в дополнительном обучении (29%) и частые изменения правил прохождения тестов (26%).

Каждый пятый к крупнейшим недостаткам относит углубление неравенства между обычными и привилегированными школами, еще 17% – падение качества школьного образования, 16% – невозможность оценить творческие способности учащихся, 14% – несовершенство при системе оценивания. Лишь 5% опрошенных считают, что ВНО не имеет никаких недостатков, каждый четвертый – колеблется с ответом.

Более половины (52%) тех, кто лично или чьи дети сдавали ЗНО, пользовались услугами репетиторов при подготовке к оцениванию, 43% - не пользовались такими услугами. Чаще других услугами репетиторов пользовались люди с высоким уровнем доходов и жители городов, тогда как в региональном разрезе ощутимых различий по этому вопросу не выявлено.