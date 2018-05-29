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23-летний украинский спортсмен умер на заработках в Польше


фото: зі сторінки у Facebook Владислава
В Польше на заработках умер 23-летний украинский спортсмен Владислав Минич

Об этом сообщается на странице Федерации масс-рестлингу Украины в Facebook.

"Друзья" Спортивную семью масс-рестлингу Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше умер атлет Херсонской федерации масс-рестлингу Владислав Минич - чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 в весовой категории до 60 кг ", - говорится в сообщении.

Сейчас в родителей, кроме потери сына, есть другая проблема - доставка тела спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета в Украину надо 70 тысяч гривен.

Федерация масс-рестлингу Украины призывает помочь родителям умершего. Деньги собирает функционер Херсонской федерации масс-рестлингу Украины Александра Швец. Номер карты 4149 4991 0326 5169.

Телефон Александры 095560 00 82.

 

 

  • Напомним, утром 13 мая во Беларуси автобус с детьми из украинской команды по футболу попал в ДТП. В результате происшествия один ребенок погиб, 6 получили травмы.
  • Против водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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