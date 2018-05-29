23-летний украинский спортсмен умер на заработках в Польше

29 мая, 2018, 12:07

В Польше на заработках умер 23-летний украинский спортсмен Владислав Минич

Об этом сообщается на странице Федерации масс-рестлингу Украины в Facebook.

"Друзья" Спортивную семью масс-рестлингу Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше умер атлет Херсонской федерации масс-рестлингу Владислав Минич - чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 в весовой категории до 60 кг ", - говорится в сообщении.

Сейчас в родителей, кроме потери сына, есть другая проблема - доставка тела спортсмена из другой страны. Чтобы вернуть атлета в Украину надо 70 тысяч гривен.

Федерация масс-рестлингу Украины призывает помочь родителям умершего. Деньги собирает функционер Херсонской федерации масс-рестлингу Украины Александра Швец. Номер карты 4149 4991 0326 5169.

Телефон Александры 095560 00 82.