209 пожарных, 121 тонна воды: на Херсонщине продолжают тушить пожар в лесу
29 мая, 2018, 09:03
В Херсонской области пожарные до сих пор тушат пламя в лесу, которое возникло днем 28 мая
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 130 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
Авиацией совершено 29 сбросов воды (121 тонна воды), а именно: вертолетом МИ-8 МО Украины 18 сбросов (36 тонн воды) и самолетами АН-32П ГСЧС 11 сбросов (85 тонн воды).
К ликвидации пожара привлечено 209 человек и 72 единицы техники.
Дополнительно приведены в готовность спасателей Днепропетровской и Кировоградской области.
- Напомним, по состоянию на вечер 28 мая горело 100 гектаров леса на Херсонщине.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута