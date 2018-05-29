209 пожарных, 121 тонна воды: на Херсонщине продолжают тушить пожар в лесу

29 мая, 2018, 09:03

В Херсонской области пожарные до сих пор тушат пламя в лесу, которое возникло днем 28 мая

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 130 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Авиацией совершено 29 сбросов воды (121 тонна воды), а именно: вертолетом МИ-8 МО Украины 18 сбросов (36 тонн воды) и самолетами АН-32П ГСЧС 11 сбросов (85 тонн воды).

К ликвидации пожара привлечено 209 человек и 72 единицы техники.

Дополнительно приведены в готовность спасателей Днепропетровской и Кировоградской области.