19-летний украинский военный попал в плен оккупантов
Об этом сообщается на странице 30-й механизаванои бригады в Facebook.
Военнослужащий живой, но находится в плену.
"С видео допроса военнослужащего ВСУ можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелом психологическом воздействия, находиться в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно из-за длительного отсутствия сна, или физические пытки", - говорится в сообщении.
По информации, на видео допроса военный утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украини. Это указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб.
"Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный - это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы бригады.
- Напомним, в утреннем возведении ООС от 24 мая речь не шла о пропавшем военнослужащем. Сообщалось, что 2 украинских военных получили ранения. Зато противник понес потери в числе 5 человек.
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