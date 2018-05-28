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Жебривский объяснил, почему обеспечивает водой оккупированные Донецк и Горловку

В случае прекращения водоснабжения в удерживаемые российско-террористическими войсками города Донецк и Горловка без воды может оказаться Мариуполь

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире еженедельной программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Водопровод начинается - первый подъем это Николаевка под Славянском - идет в Горловку, заходит в Донецк. Затем в Ясиноватский район и идет на Мариуполь. На сегодняшний день мы вынуждены поставлять воду по этому водопроводу. Они (потребители с оккупированных ранив - ред.) более 3 млрд грн нам должны по старым тарифам, еще довоенными. И сегодня в достаточно тяжелой ситуации компания "Вода Донбасса". Остановить (воду для оккупантов - ред.), как в Луганской области, мы не можем, потому что мы отрежем от воды Мариуполь, Волноваху, Никольский и Мангушський районы", - отметил чиновник.

Такую ситуацию он считает "катастрофической".

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При этом в прифронтовой полосе сейчас существует уже значительно меньше проблем с обеспечением населения электричеством и газом, добавил руководитель области.

"Обеспечены все населенные пункты на линии разграничения, кроме двух, где мы не можем подвести, потому что обстрелы постоянные. Опытное у нас и еще один населенный пункт небольшой - без электроэнергии. Во всех других обеспечение электроэнергией идет с территории, контролируемой украинской властью", - сообщил Жебривский.

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Что же касается обеспечения газом, то вдоль линии фронта есть "три проблемные точки":

"Первая локация - это Авдеевка и 7 населенных пунктов Ясиноватского района. Я думаю, что мы дожмем облгаз и пустим в ближайшее время газ в эти населенные пункты... И еще это Марьинка и Красногоровка, где мы восстановили газоснабжение с контролируемой территории, но ГРП находится в 200 м от окопов орков. И они нам не дают проинсталлировать. И сейчас мы делаем проект, для того чтобы все же пустить газ в Марьинку и Красногоровку".

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