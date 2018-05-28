За год во Франции стало на миллион меньше курильщиков

28 мая, 2018, 18:54

Если в 2016 году ежедневно курили во Франции 13,2 млн человек, то в 2017 году этот показатель сократился до 12,2 млн

Об этом в понедельник, 28 мая 2018 года, сообщило Министерство здравоохранения Франции, передает RFI.

Согласно с цифрами специального социологического исследования, проведенного по заказу ведомства, в 2017 году 26,9% французов в возрасте от 18 до 75 лет курили ежедневно. Тогда как годом ранее этот показатель составлял 29,4%. Впервые с 2000 года исследователи зафиксировали заметную тенденцию отказа от табакокурения среди наименее обеспеченных категорий населения (недипломированные рабочие и безработные), среди которых доля курильщиков всегда была существенно выше.

Также значительное снижение употребления сигарет зафиксировано среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В это возрастной группе число курящих снизилось с 44,2% до 35,3%, говорится в исследовании. Исследователи объясняют это менее устойчивой зависимостью молодежи от табака, обусловленной малым стажем курения.

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Решающим фактором, по мнению министерства, стало повышение стоимости табачных изделий. Франция является европейским лидером по дороговизне сигарет за счет регулярного повышения акцизов. Минимальная стоимость пачки сигарет во Франции с 1 марта определена правительством в 7,70 евро. Государственные акцизы составляют во Франции 80% стоимости пачки сигарет. Эти налоговые поступления идут на финансирование системы социального страхования.

По данным министерства здравоохранения, от болезней, связанных с курением, во Франции ежегодно умирает 73 тыс. людей. Президент Национального института канцерологии (Inca) Аньес Бюзен называет табак "санитарной бомбой замедленного действия" и требует принятия политических решений.

Однако повышением акцизов на табачные изделия недовольны не только курильщики, но и табачные лавки, бизнес которых с каждым годом становится все менее рентабельным, и многие из них, особенно в приграничных зонах, вынуждены закрываться. Критики повышения цен на табак также указывают на проблему "черного рынка" за счет нелегального импорта из других европейских стран.