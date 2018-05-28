Иордания отказалась строить АЭС совместно с Россией

28 мая, 2018, 18:31

Власти Иордании решили отказаться от совместного с Россией проекта по строительству АЭС

Он, вроде, пишет Jordan Times.

При этом не исключается и политическая составляющая этого решения.

Тендер на строительство АЭС в Иордании Россия выиграла в 2013 году. Межправительственное соглашение было подписано в марте 2015 года. Станцию Амман планировал запустить до 2025 года. Предполагалось, что 51% в этом проекте получит Иордания, а 49% - российская сторона.

По плану станция мощностью 2 тысячи мегаватт должна была обойтись в $10 млрд.