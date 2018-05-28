Вице-премьер Кириленко призвал взять под охрану храмы Киевского патриархата

28 мая, 2018, 22:35

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагает обеспечить надлежащую государственную охрану помещений УПЦ КП

Об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с хулиганским нападением на помещение УПЦ Киевского Патриархата становится понятным, что провокации со стороны Москвы против Церкви, которая последовательно и решительно поддерживает предоставление Томоса об автокефалии, будут усиливаться. Поэтому помещение нужно брать под надлежащую государственную охрану", - написал Кириленко.