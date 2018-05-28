В России установят 3-метровый памятник Путину
28 мая, 2018, 16:51
Скульптурное изображение российского диктатора Владимира Путина, который вот уже 20 лет подряд единолично управляет этой страной, во вторник, 29 мая 2018 года, откроют на центральной площади села Частоозерье Курганской области России
Сооружение памятника профинансировал тамошний депутат Госдумы Александр Ильтяков, у которого в этом селе расположена животноводческая ферма, передает уральское издание Znak.com.
За фигурой Путина будет располагаться карта Российской Федерации, высота и ширина которой будет достигать 6 м. Над картой будут стоять флаги Российской империи, СССР и Российской Федерации.
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При этом Ильтяков подчеркивает, что сооружение 3,5-метровой композиции является якобы его собственной инициативой и с Администрацией президента не согласовывалось.
Как это будет выглядеть
Александр Ильтяков (фотография - kommersant.ru)
- Как считает президент Института Восточного партнерства (Израиль) Авраам Шмулевич, Путин активно готовится начать Третью мировую войну и подготовительный процесс займет у него еще 10 лет.
- В то же время, как отмечает независимый эксперт из Москвы Андрей Пионтковский, который сейчас вынужден скрываться в Европе, Путин считает, что Запад не будет отвечать на его ядерный удар - а его он собирается нанести первым.
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