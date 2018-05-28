В Киеве полицейские задержали молодого человека, который "заминировал" церковь. Хотел посмотреть, как будут искать "взрывчатку"

28 мая, 2018, 21:52

После того, как злоумышленник сообщил о заложенной взрывчатке в религиозном учреждении, он наблюдал за работой полиции. Теперь "минеру" грозит до шести лет лишения свободы

27 мая 2018 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы якобы заминировано помещение церкви. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели. После проверки опасных предметов не обнаружили.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".

"Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения", - приводит слова Кузьмина отдел коммуникации полиции Киева.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - подчеркнул Кузьмин.