В Киеве полицейские задержали молодого человека, который "заминировал" церковь. Хотел посмотреть, как будут искать "взрывчатку"
27 мая 2018 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы якобы заминировано помещение церкви. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели. После проверки опасных предметов не обнаружили.
Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".
"Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения", - приводит слова Кузьмина отдел коммуникации полиции Киева.
По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - подчеркнул Кузьмин.
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