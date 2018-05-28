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В курортной Кирилловке затопило половину пансионатов


фото: golos.zp.ua
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области подтоплено около 50% баз отдыха

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море, что привело к частичному подтоплению баз отдыха в Кирилловке еще 26 мая.

"По состоянию на 15:00 28 мая около 50% баз отдыха подтоплены водой на 15-20 см", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, сегодня, 28 мая 2018 года, утром в поселковом совете Кирилловки было проведено заседание штаба по ликвидации последствий непогоды. Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с Бирючего острова, а также о привлечении спасателей.

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