В Дубно погибшего на Донбассе героя из Добровольческой армии Яроша встречали на коленях. Фоторепортаж
Без отца осталась маленькая девочка-дошкольник, сообщает Press-Centr.
Сотни местных жителей на коленях встретили колонну авто с телом бойца на границе Дубенского района и в городе Дубно Ровенской области. Дорогу перед авто устлали цветами и травами.
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Отпевали "Жука" в местном Свято-Ильинском храме УПЦ КП. А впоследствии многочисленная колонна отправилась на кладбище, где похоронили героя.
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Жуков был добровольцем УДА - "Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша", ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в Марьинке. Воевал с 2015 года. Рассказывал, что пошел добровольно воевать в батальоны, поскольку в Вооруженные силы Украины его бы не взяли по состоянию здоровья.
- В марте 2018 года на фронте погибли 10 украинских воинов.
- В апреле - 8. Двум из них было по 19 лет.
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