В Дубно погибшего на Донбассе героя из Добровольческой армии Яроша встречали на коленях. Фоторепортаж

28 мая, 2018, 20:10

Сегодня, 28 мая 2018 года, в городе Дубно Ровенской области прощались с 50-летним Иваном Жуковым (позывной "Жук"), который погиб в зоне проведения ООС в ночь с 23 на 24 мая

Без отца осталась маленькая девочка-дошкольник, сообщает Press-Centr.

Сотни местных жителей на коленях встретили колонну авто с телом бойца на границе Дубенского района и в городе Дубно Ровенской области. Дорогу перед авто устлали цветами и травами.

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Отпевали "Жука" в местном Свято-Ильинском храме УПЦ КП. А впоследствии многочисленная колонна отправилась на кладбище, где похоронили героя.

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Жуков был добровольцем УДА - "Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша", ОТГ "Волынь", что находится на передовых позициях в Марьинке. Воевал с 2015 года. Рассказывал, что пошел добровольно воевать в батальоны, поскольку в Вооруженные силы Украины его бы не взяли по состоянию здоровья.