28 мая, 2018, 20:52

Канадские консерваторы под предводительством Эндрю Шиира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине военное оборудование на сумму $9,5 млн

Это вооружение сначала было предназначено для курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке, сообщает украинская служба Голоса Америки со ссылкой на издание Nsnews.

Правительство под руководством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты.

Однако произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака, а также с уверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

На время, когда закупка оружия состоялась в прошлом году, между иракскими и курдскими силами началось противостояние после того, как курды возобновили свое стремление сформировать независимое государство на севере Ирака.

Оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит отправить Украине.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а тем временем насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим его в руки людей, которые могут его использовать", - заявляет депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

Правительство Украины обращаось в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взяло на себя таких обязательств, хотя и разрешило экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украине, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ. Вместо "оставаться в стороне", как, по его мнению, делает правительство Трюдо, Безан утверждает, что консерваторы бы назначили специального посланника в курдский регион в Ираке, который бы выступал посредником между курдами и Багдадом.

Безан отметил, что консерваторы "совсем не" призывают к независимости курдов.

"Мы верим в объединенный Ирак", - подчеркнул он.