 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ВСУ могут получить предназначенное для курдов оружие из Канады на $9,5 млн

Канадские консерваторы под предводительством Эндрю Шиира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине военное оборудование на сумму $9,5 млн

Это вооружение сначала было предназначено для курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке, сообщает украинская служба Голоса Америки со ссылкой на издание Nsnews.

Правительство под руководством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты.

Однако произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака, а также с уверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

На время, когда закупка оружия состоялась в прошлом году, между иракскими и курдскими силами началось противостояние после того, как курды возобновили свое стремление сформировать независимое государство на севере Ирака.

Оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит отправить Украине.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а тем временем насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим его в руки людей, которые могут его использовать", - заявляет депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

Правительство Украины обращаось в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взяло на себя таких обязательств, хотя и разрешило экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украине, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ. Вместо "оставаться в стороне", как, по его мнению, делает правительство Трюдо, Безан утверждает, что консерваторы бы назначили специального посланника в курдский регион в Ираке, который бы выступал посредником между курдами и Багдадом.

Безан отметил, что консерваторы "совсем не" призывают к независимости курдов.

"Мы верим в объединенный Ирак", - подчеркнул он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать