Ребята с С14 поймали "титушковода", чьи бойцы запугивали людей на суде над Крысиным

28 мая, 2018, 16:16

Участникам "массовки" на поддержку подозреваемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях лидера боевиков Антимайдана Юрия Крысина платили по 500 грн.

Об этом заявил командир "титушок", который выводил наемников под здание суда во время слушания дела.

Видеозапись разговора с этим лицом привел на Facebook один из лидеров правой молодежного сообщества С14 Евгений Карась.

Молодой человек заявил, что якобы не принимал участия в запугиваниях тех, кто приходил на суд над Крысиным, а только собирал желающих заработать по 500 грн. за то, чтобы "постоять" у здания суда в течение 5-6 ч.

На камеру он заявил следующее:

"Я нанимался на продажный митинг как "титушки". Не делайте таких ошибок, как я. И узнавайте, если идете на работу, на что Вы "подписываетесь".

Также он подчеркнул, что делает это заявление добровольно, и меры физического принуждения к нему не применялись.