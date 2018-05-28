Президент Италии нашел выход из правительственного кризиса. Но перевыборы все равно будут

28 мая, 2018, 17:50

В понедельник, 28 мая 2018 года, президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил формирование нового правительства 64-летнему экономисту Карло Коттарелли

После встречи с главой государства потенциальный премьер сообщил, что намерен "очень быстро" представить состав своего кабинета, который в любом случае будет временным и переходным, передает RFI.

От того, проголосует или нет парламент Италии за вотум доверия кабинету, будет зависеть только дата досрочных выборов, отметил Коттарелли.

Читайте также: Триумф радикалов. Выборы в Италии выиграли евроскептики и популисты

Если депутаты поддержат правительство, новые выборы пройдут в начале 2019 года. Вотум недоверия кабинету будет означать, что голосование может быть назначено уже после августа месяца, сообщил Коттарелли, бывший высокопоставленный чиновник МВФ и сторонник жесткой бюджетной дисциплины.

Справка

Котарелли имеет экономическое образование. Возглавляет Наблюдательную комиссию бюджета.

Имеет прозвище "Господин Ножницы": в 2013-2014 гг. он по линии МВФ отвечал за политику сокращения бюджетных расходов в Италии.

Читайте также: Виталий Портников: итальянские популисты похожи на украинских