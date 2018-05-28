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Президент Италии нашел выход из правительственного кризиса. Но перевыборы все равно будут

Серджо Маттарелла
фото: Reuters
В понедельник, 28 мая 2018 года, президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил формирование нового правительства 64-летнему экономисту Карло Коттарелли

После встречи с главой государства потенциальный премьер сообщил, что намерен "очень быстро" представить состав своего кабинета, который в любом случае будет временным и переходным, передает RFI.

От того, проголосует или нет парламент Италии за вотум доверия кабинету, будет зависеть только дата досрочных выборов, отметил Коттарелли.

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Если депутаты поддержат правительство, новые выборы пройдут в начале 2019 года. Вотум недоверия кабинету будет означать, что голосование может быть назначено уже после августа месяца, сообщил Коттарелли, бывший высокопоставленный чиновник МВФ и сторонник жесткой бюджетной дисциплины.

Справка

Котарелли имеет экономическое образование. Возглавляет Наблюдательную комиссию бюджета.

Имеет прозвище "Господин Ножницы": в 2013-2014 гг. он по линии МВФ отвечал за политику сокращения бюджетных расходов в Италии.

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  • Последние парламентские выборы имели место в Италии 4 марта. С того времени в стране до сих пор не сформировано новое правительство.
  • Больше всего голосов набрал популистский лево-центристский политпроект "Движение пяти звезд" и консервативная партия евроскептиков "Лиги Севера". В их совместной коалиционной программе, в частности, предусматривается отмена экономических санкций против режима Путина.
  • Формирование итальянского правительства было провалено в связи с нежеланием европрактика Матарелли утверждать на должность министра экономики кандидата от "Пяти звезд" - 81-летнего евроскептика Паоло Савону.
  • В ответ глава "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо стал угрожать президенту импичментом.
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