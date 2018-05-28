На фронте погиб 22-летний Ярослав Дашкевич из Винницкой области

28 мая, 2018, 18:12

27 мая 2018 года в зоне боевых действий с российско-террористическими войсками погиб 22-летний Ярослав Дашкевич. Это уже третья потеря Винницкой области в течение мая

Информацию сообщила в Facebook волонтер Оксана Трапезун.

"24 ОМБ им. короля Данила понесла потери... Ярослав Дашкевич умер 27 мая 2018 года, от ранений, полученных вчера", - отметила она.

Вот личные данные погибшего:

Дашкевич Ярослав Михайлович - родился 5 октября 1995 г. в с.Синарна Оратовского района Винницкой области.

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Военный был ранен 26 мая возле Горловки.

По сводкам штаба ООС, вечером 26 мая, около 20 часов, бронегруппа объединенных сил на БМП, патрулировавшая определенный район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем с соседних опорных пунктов, диверсионно-разведывательную группу оккупантов было уничтожено.

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Как отмечает винницкое издание 20minut.ua это уже третья подобная потеря в их области в течение мая.

22 мая на Донбассе погиб 23-летний Богдан Коломиец из села Лука Мелешковская. А 1 мая сообщили о гибели 19-летнего Александра Микитюка из Хмельницкого района.