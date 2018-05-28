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Катар запретил продукты из соседних стран

Катар установил запрет на ввоз продуктов питания из Бахрейна, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии

Власти страны приняли решение спустя почти год после разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Дохой и введением против страны экономических санкций, сообщает The National со ссылкой на заявление правительства.

"Катар осуществляет свою коммерческую политику согласно подписанных двусторонних и многосторонних соглашений", - отмечается в заявлении.

Теперь товары из этих стран подлежат немедленному изъятию. За любыми нарушениями и недостатками будут следить надзорные органы.

Перед этим Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет Катару выдвинули перечень требований, который содержит 13 пунктов, среди которых прекращение связей с Братьями мусульманами и Аль-Каидой, Исламским государством, Хезболлой, разрыв дипотношений с Ираном и закрытие англоязычной версии телеканала Al Jazeera.

Катар категорически отверг все эти требования, назвав их неприемлемыми, нереалистичными и недопустимыми.

Эксперты вместо этого говорят об экономическом основании данного противостояния.

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