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Франковчане под открытым небом читали вслух "Каменяри"

К 102-й годовщине со дня смерти выдающегося украинского поэта, писателя Ивана Франко жители одноименного областного центра почтили его память

Молодежь декламировала стихотворение поэта “Каменяри”, пишет Фirtka.

Стих написан Иваном Франко в 1878 году. Появился в печати в альманахе "Колокол"  во второй половине того же года.

По мотивам этого стихотворения самого автора называют "Каменярем".

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