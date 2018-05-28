Франковчане под открытым небом читали вслух "Каменяри"
28 мая, 2018, 17:31
К 102-й годовщине со дня смерти выдающегося украинского поэта, писателя Ивана Франко жители одноименного областного центра почтили его память
Молодежь декламировала стихотворение поэта “Каменяри”, пишет Фirtka.
Стих написан Иваном Франко в 1878 году. Появился в печати в альманахе "Колокол" во второй половине того же года.
По мотивам этого стихотворения самого автора называют "Каменярем".
- Напомним, на родине Франко в Нагуевичах состоялся I Международный съезд архивистов и музейщиков.
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