Франковчане под открытым небом читали вслух "Каменяри"

28 мая, 2018, 17:31

К 102-й годовщине со дня смерти выдающегося украинского поэта, писателя Ивана Франко жители одноименного областного центра почтили его память

Молодежь декламировала стихотворение поэта “Каменяри”, пишет Фirtka.

Стих написан Иваном Франко в 1878 году. Появился в печати в альманахе "Колокол" во второй половине того же года.

По мотивам этого стихотворения самого автора называют "Каменярем".