Абрамовичу дали гражданство Израиля, - СМИ
28 мая, 2018, 19:54
Приближенный к Путину российский предприниматель Роман Абрамович получил гражданство Израиля
Он строит "большой дом" в одном из районов Тель-Авива, сообщает RTVI со ссылкой на источник в правительстве Израиля.
А некоторые израильские СМИ отмечают, что миллиардер уже собирается в Израиль за своим новым паспортом.
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По данным Forbes, состояние Абрамовича сейчас составляет $11,4 млрд.
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- Ранее сообщалось, что Абрамович не смог продолжить британскую инвесторскую визу и не прилетел на финал Кубка Англии по футболу, где его клуб "Челси" выиграл у "Манчестер Юнайтед".
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