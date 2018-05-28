Абрамовичу дали гражданство Израиля, - СМИ

28 мая, 2018, 19:54

Приближенный к Путину российский предприниматель Роман Абрамович получил гражданство Израиля

Он строит "большой дом" в одном из районов Тель-Авива, сообщает RTVI со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

А некоторые израильские СМИ отмечают, что миллиардер уже собирается в Израиль за своим новым паспортом.

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По данным Forbes, состояние Абрамовича сейчас составляет $11,4 млрд.

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