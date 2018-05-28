29 мая - ВНО по иностранным языкам
Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50, внешнее независимое оценивание начнется в 11:00, передает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разреше только при наличии следующих документов:
оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;
паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет.
"Советуем участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по иностранному языку, указанный в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты к пунктам проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - отмечается в сообщении.
Поступающим также рекомендуют взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.
На выполнение сертификационной работы по иностранному языку отведено 150 минут. Общее количество заданий работы - 59. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.
Сертификационная работа впервые будет включать аудирование.
- Напомним, в стране существенно уменьшилось количество выпускников школ.
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