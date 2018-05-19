Слишком громко. Как секс в общежитии спровоцировал кровавую драку с молотком и ножом

4 мая, 2018, 16:35

В Днепровском общежитии сосед не выдержал слишком громкого секса пары за стеной, выломал дверь и начал бить парня

Об этом пишет "Информатор".

4 мая ночью Виктор со своей девушкой занимались сексом в своей комнате в общежитии. За стеной отдыхал их сосед Даниил после тяжелого дня. Последний долго терпел, пока пара закончит свои "дела", но не выдержал. Пара занималась сексом слишком громко и мешала ему.

Как говорит Виктор, его сосед Даниил сломал дверь и ворвался в комнату.

"Может, мы это делали сильно громко. Но мне начали выламывать дверь и выломали замок. У нас с соседом возникла драка", - объяснил парень.

Сосед тоже рассказал свою версию. Он признался, что резко отреагировал на события за стенкой и ему "немного сорвало голову". Он добавил, что девушка угрожала ему ножом, а Виктор ударил его молотком по ребрам.

Девушка рассказала, что взяла нож, так как испугалась. Виктор объяснил удары молотком тем, что он защищал дом.

"А как бы вы поступили, если бы вам выламывали двери и выбили замок? Я защищал свое жилье", - сказал он.

На место приехали бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Врачи, обследовали Виктора и сказали, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и рваная рана верхнего века. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.

Данила же отвезли в Соборное отделение полиции.