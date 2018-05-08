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Зачем США написали Луценко письмо по делу Манафорта. Объяснения сенатора

Американские сенаторы написали генпрокурору Юрию Луценко письмо относительно расследований по делу экс-главы избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, чтобы посодействовать расследованию

Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что месседж, который демократы изложили в письме в Генпрокуратуру, был очень четким: сенаторы не хотят, чтобы кто-либо вмешивался в расследование спецпрокурора США Роберт Мюллер.

"Мы не хотим вмешательства со стороны Конгресса, мы не хотим вмешательства со стороны президента, мы хотим полного сотрудничества",- подчеркнул Кардин.

По его словам, американцы и международное сообщество хотят, чтобы Мюллер "имел доступ к информации, которую требует".

"Итак, послание было очень ясным: просто сотрудничайте", - подытожил Кардин.

Напомним, издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.

Издание отмечает, что решение прекратить расследование генпрокурор Юрий Луценко принял тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.

В Генпрокуратуре на это ответили, что были откровенно удивлены публикацией американского издания о приостановке сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США.

Впоследствии Луценко заявил, что ГПУ планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела Манафорта. Зато сенаторы США написали руководителю Генпрокуратуры открытое письмо, в котором просили Луценко объяснить, как происходит расследование относительно Манафорта.

  • Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
  • 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничестве, а также в том, что не зарегистрировался как иностранный агент, несмотря на то, что занимался поддержкой прокремлевского правительства Украины в США.
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