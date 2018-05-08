Зачем США написали Луценко письмо по делу Манафорта. Объяснения сенатора

8 мая, 2018, 08:20

Американские сенаторы написали генпрокурору Юрию Луценко письмо относительно расследований по делу экс-главы избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, чтобы посодействовать расследованию

Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что месседж, который демократы изложили в письме в Генпрокуратуру, был очень четким: сенаторы не хотят, чтобы кто-либо вмешивался в расследование спецпрокурора США Роберт Мюллер.

"Мы не хотим вмешательства со стороны Конгресса, мы не хотим вмешательства со стороны президента, мы хотим полного сотрудничества",- подчеркнул Кардин.

По его словам, американцы и международное сообщество хотят, чтобы Мюллер "имел доступ к информации, которую требует".

"Итак, послание было очень ясным: просто сотрудничайте", - подытожил Кардин.

Напомним, издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.

Издание отмечает, что решение прекратить расследование генпрокурор Юрий Луценко принял тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.

В Генпрокуратуре на это ответили, что были откровенно удивлены публикацией американского издания о приостановке сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США.

Впоследствии Луценко заявил, что ГПУ планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела Манафорта. Зато сенаторы США написали руководителю Генпрокуратуры открытое письмо, в котором просили Луценко объяснить, как происходит расследование относительно Манафорта.