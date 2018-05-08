Зачем США написали Луценко письмо по делу Манафорта. Объяснения сенатора
Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин в комментарии "Укринформу".
Он отметил, что месседж, который демократы изложили в письме в Генпрокуратуру, был очень четким: сенаторы не хотят, чтобы кто-либо вмешивался в расследование спецпрокурора США Роберт Мюллер.
"Мы не хотим вмешательства со стороны Конгресса, мы не хотим вмешательства со стороны президента, мы хотим полного сотрудничества",- подчеркнул Кардин.
По его словам, американцы и международное сообщество хотят, чтобы Мюллер "имел доступ к информации, которую требует".
"Итак, послание было очень ясным: просто сотрудничайте", - подытожил Кардин.
Напомним, издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.
Издание отмечает, что решение прекратить расследование генпрокурор Юрий Луценко принял тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.
В Генпрокуратуре на это ответили, что были откровенно удивлены публикацией американского издания о приостановке сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США.
Впоследствии Луценко заявил, что ГПУ планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела Манафорта. Зато сенаторы США написали руководителю Генпрокуратуры открытое письмо, в котором просили Луценко объяснить, как происходит расследование относительно Манафорта.
- Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
- Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
- 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничестве, а также в том, что не зарегистрировался как иностранный агент, несмотря на то, что занимался поддержкой прокремлевского правительства Украины в США.
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