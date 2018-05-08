В оккупированном Симферополе уже несколько дней подряд не могут потушить свалку

8 мая, 2018, 10:44

На полигоне твердых бытовых отходов в микрорайоне Каменка города Симферополь подконтрольные российской администрации спасатели и коммунальные службы до сих пор не могут справиться с пожаром

Свалка дымит уже несколько дней подряд, отравляя жизнь горожанам, передает 3652.ru.

Согласно официальным данным, крупный пожар на городской свалке вспыхнул в субботу, 5 мая, около 4:30. При этом на запах гари жители соседних районов начали жаловаться еще с 4 мая, а значит, не исключено, что гореть свалка начала еще в пятницу.

По последней информации, полностью пожар еще не потушен, хотя спасателям российского МЧС удалось его якобы локализовать. По данным специалистов радиационно-химической лаборатории Роспотребнадзора (действует на полуострове незконно), которые выезжали на место происшествия, "предельно допустимых концентраций вредных химических веществ в воздухе не зафиксировано".

Однако местные жители с этим не согласны. "Свалка продолжает гореть", "Вокруг с бубнами бегают, а внутри и выделяется в воздух - никто не проверяет", "Вчера дым тянуло в сторону Свободы, сегодня дачи накрыло", "Проснулся от головной боли утром, запах дыма. Смотрю в окно - Каменка, Белое в дыму, невозможно спать ", - рассказывают симферопольцы в социальных сетях.

Полигон ТБО в Каменке подчинено муниципальному предприятию "Экоград", то есть, по сути, ответственность за него несет назначенная россиянами городская администрация. Однако никаких комментариев по поводу данной ситуации, начиная с 5 мая, там не предоставляют.