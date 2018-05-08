В Нигерии из плена исламистов "Боко Харам" освободили более тысячи заложников
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба армии Нигерии.
"Войска 22 бригады во время операции "Лафия Доле" спасли более 1 тыс. заложников из анклава террористической "Боко Харам", - говорится в сообщении.
Во время операции, проведенной совместно с союзниками многонациональных объединенных сил, было освобождено заложников из поселков Маламкари, Амчака, Валаса и Гора в районе Бама штата Борн.
Среди заложников были в большинстве женщины, дети и некоторые юноши, которых заставили стать в ряды "Боко Харам". Освобожденных из плена людей доставили в военный госпиталь.
Штат Борно считают оплотом исламистских боевиков "Боко Харам". В 2017 году правительство Нигерии заявил, что "Боко Харам" потерпела поражение, но журналисты сообщали, что армия не смогла остановить приступы, поэтому люди и дальше оставляли свои дома и селились в лагерях для беженцев.
ARMY RESCUES OVER 1000 BOKO HARAM CAPTIVES— Nigerian Army (@HQNigerianArmy) 7 мая 2018 г.
Troops of 22 Brigade deployed in operation LAFIYA DOLE has rescued over 1000 hostages from the Boko Haram Terrorists enclave.
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