В Киеве пьяный водитель протаранил грузовиком опору путепровода

8 мая, 2018, 07:18

Ночью в столице произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.

На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода. Сам водитель ничего вразумительного относительно обстоятельств происшествия пояснить не смог.

Самая вероятная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на "Драгере" - показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.

В кабине грузовика находился также товарищ водителя. На счастье оба не получили никаких ранений. Куда так спешил водитель - выясняют правоохранители.