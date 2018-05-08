В Киеве пьяный водитель протаранил грузовиком опору путепровода
8 мая, 2018, 07:18
Ночью в столице произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода. Сам водитель ничего вразумительного относительно обстоятельств происшествия пояснить не смог.
Самая вероятная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на "Драгере" - показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.
В кабине грузовика находился также товарищ водителя. На счастье оба не получили никаких ранений. Куда так спешил водитель - выясняют правоохранители.
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