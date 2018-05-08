В Конгрессе США предлагают выделить Украине на оборону $250 млн

8 мая, 2018, 07:50

Комитет вооруженных сил американского Конгресса предлагает выделить для помощи Украине $250 млн в сфере безопасности

Об этом сообщает пресс-центр украинского посольства в США на своей странице в Facebook.

В ведомстве пояснили, что Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны".

"Сумма средств, которую предлагается выделить для безопасности помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн. долл., что на 100 млн. больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году", - отметили в посольстве .

При этом, $ 50 млн от этой суммы хотят направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

"Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена ​​Сенатом, и проголосована обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись президенту США", - подытожили в ведомстве.