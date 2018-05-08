В Беларуси засадили местного жителя, который воевал на оккупированной Луганщине
8 мая, 2018, 10:40
Могилевский областной суд Беларуси вынес приговор в отношении жителя города Круглое, который воевал на Донбассе на стороне российских оккупантов
Об этом сообщает местное издание "Белорусский партизан".
Отмечается, что мужчина прибыл на оккупированную территорию Луганской области, пересекая границу с Россией. Там российские наемники обеспечили его формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.
Судьи сочли доказательства того, что задержанный открывал огонь по позициям украинской армии. В результате его приговорили к 2 годам колонии общего режима.
- Напомним, В марте в Луганской области военнослужащие отдельной механизированной бригады предотвратили попытку проникновения боевиков незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию.
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