Telegram-бот выдает данные об украинцах по телефону. В базе уже 30 млн номеров

8 мая, 2018, 08:31

В Telegram обнаружили бота, который позволяет узнать личность человека по его номеру телефона

Об этом сообщает ITC.ua.

В описании бота сообщается, что в базе есть более 30 миллионов украинских номеров. Источниками информации указаны Work.ua, Rabota.ua и данные из приложений Android. Во многих случаях бот действительно выдает информацию о человеке, однако бывают исключения.

Как правило, бот выдает имя и фамилию владельца номера телефона. Чтобы получить эту информацию достаточно ввести номер в формате 380********* и нажать поиск. Результат выдается мгновенно. В некоторых случаях вместо фамилии может использоваться другое определение (например, "Юля домен"), которое встречается в телефонных книгах пользователей. Также, фамилия и имя могут быть указаны латиницей.

Бот позволяет беспрепятственно получить данные по номеру телефона лишь трижды на день. Но лимит снимается, если предоставить новый контакт из своей телефонной книги. Таким образом, база данных пополняется.

Разработчика бота не удалось определить. На Work.ua и Rabota.ua номера телефонов и ФИО украинцев доступны через базу данных резюме. Но как получили данные с приложений Android - неизвестно. Также, пользователи отмечали, что могла произойти утечка из базы данных ПриватБанка. Однако в организации такой вариант отрицают.

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