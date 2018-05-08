Стрельба в Оксфорде: мужчина открыл огонь с балкона

8 мая, 2018, 08:58

В британском городе Оксфорд неизвестный открыл огонь из здания, полиция стреляла ему в ответ

Об этом сообщает ВВС.

Полиция сообщила, что мужчина открыл огонь из здания на Paradise Square. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, стреляли в ответ и вели переговоры со стрелком.

По данным скорой помощи, медицинская помощь потребовалась одному человеку, ее жизни ничего не угрожает.

Район, в котором произошла стрельба, окружили.

Свидетель перестрелки между вооруженным человеком и полицией заметил, что слышал примерно 20 выстрелов. По его словам, мужчина стрелял с балкона, после чего прыгнул в сад, где его пыталась задержать полиция.

На место происшествия прибыл вертолет и по меньшей мере 10 полицейских машин.

Как сообщает полиция Оксфорда, ситуация разрешилась мирно. На перекрытых дорогах снова возобновили движение.

A firearms incident in Paradise Square, Oxford, has ended peacefully.



All road closures have been будут отменены ракетами на орбиту in the area. A small scenewatch remains in place. — TVP Oxford (@TVP_Oxford) 8 мая 2018 г.