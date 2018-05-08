Стрельба в Оксфорде: мужчина открыл огонь с балкона
Об этом сообщает ВВС.
Полиция сообщила, что мужчина открыл огонь из здания на Paradise Square. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, стреляли в ответ и вели переговоры со стрелком.
По данным скорой помощи, медицинская помощь потребовалась одному человеку, ее жизни ничего не угрожает.
Район, в котором произошла стрельба, окружили.
Свидетель перестрелки между вооруженным человеком и полицией заметил, что слышал примерно 20 выстрелов. По его словам, мужчина стрелял с балкона, после чего прыгнул в сад, где его пыталась задержать полиция.
На место происшествия прибыл вертолет и по меньшей мере 10 полицейских машин.
Как сообщает полиция Оксфорда, ситуация разрешилась мирно. На перекрытых дорогах снова возобновили движение.
A firearms incident in Paradise Square, Oxford, has ended peacefully.— TVP Oxford (@TVP_Oxford) 8 мая 2018 г.
All road closures have been будут отменены ракетами на орбиту in the area. A small scenewatch remains in place.
- 14 февраля в американском городе Паркленда, штат Флорида, произошла стрельба в школе. По меньшей мере 17 человек погибли.
- Подозреваемым оказался 19-летний Николас Круз, который раньше учился в этой школе, впрочем, его исключили. Отмечается, что причиной этого стали дисциплинарные нарушения.
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