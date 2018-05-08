США предоставляют Украине оружие не для атаки и провокации России, - Волкер

8 мая, 2018, 09:13

Предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала направлено на то, чтобы сдерживать Россию от расширения агрессии

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ".

Он заметил, что соотношение сил в этом вопросе остается очень четким, ведь Кремль сосредоточил гораздо большие силы на Донбассе и возле него, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь.

"Здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию, чего некоторые опасаются. Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - подчеркнул Волкер.

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По его словам, уместно было бы создать больший потенциал для повышения цены за российскую агрессию, если Москва захочет расширить контроль над украинской территорией.

Волкер добавил, что"сдерживание России от дальнейшей агрессии", это то, чего хотели бы Соединенные Штаты и их союзники.