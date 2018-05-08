США предоставляют Украине оружие не для атаки и провокации России, - Волкер
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ".
Он заметил, что соотношение сил в этом вопросе остается очень четким, ведь Кремль сосредоточил гораздо большие силы на Донбассе и возле него, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь.
"Здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию, чего некоторые опасаются. Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - подчеркнул Волкер.
Читайте также: Джавелины в степях Украины. Остановит ли американское оружие российскую агрессию
По его словам, уместно было бы создать больший потенциал для повышения цены за российскую агрессию, если Москва захочет расширить контроль над украинской территорией.
Волкер добавил, что"сдерживание России от дальнейшей агрессии", это то, чего хотели бы Соединенные Штаты и их союзники.
- В апреля 2018 года Полторак и Маттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину.
- Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявил, что Украина будет выполнять американские противотанковые комплексы Javelin для самозащиты.
- Директор аналитического Центра Байдена в США Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон должен позволить Украине применять противотанковые комплексы Javelin на передовой в зоне боевых действий на Донбассе.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве