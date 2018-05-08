Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

8 мая, 2018, 00:10

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне

Об этом передает Еспресо.TV.

На выполнение указа президента Украины от 24 марта 2015 года, с целью достойного чествования подвига победителей нацизма во Второй мировой войне, ветеранов войны, участников украинского освободительного движения, жертв нацистских преследований, а также утверждение патриотизма и национального достоинства, Национальный совет обращает внимание на необходимость внесения 8 и 9 мая соответствующих изменений в программы теле - и радиопередач.

Нацсовет рекомендует проводить широкое освещение мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.