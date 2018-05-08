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Половина оккупантов на Донбассе являются гражданами России, - Порошенко

Среди оккупантов, которые воюют сейчас на Донбассе, 50% - граждане России

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News, передает сайт администрации президента.

Глава государства также отметил, что количество российских солдат, которые находятся на востоке, было различным в разные периоды. Есть подтвержденные цифры, что их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. - регулярных российских войск на оккупированной территории. Кроме того, почти 50 тыс войск так называемых "российских добровольцев", которых набрали через мобилизационную систему и отправили на Донбасс.

"Однако, они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они — россияне, они — по национальности россияне, они — российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это — россияне", - добавил Порошенко.

  • Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 15 раз открывали огонь, 2 украинских бойцов ранены.
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