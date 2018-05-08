Оккупанты палят из артиллерии, ранены 2 бойцов ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Боевые действия продолжались по всей линии разграничения. Противник 15 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь нашей территории.
Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь 122-мм артиллерией по населенном пункта Зайцево, артиллерийскими обстрелами разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов пушечных снарядов.
Во время боевых действий двое украинских военных ранены. Сейчас им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.
По данным разведки, одного российского наемника уничтожены, еще 5 ранены.
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