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Оккупанты палят из артиллерии, ранены 2 бойцов ВСУ

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил пророссийские наемники 15 раз обстреливали позиции украинских военных, в результате чего 2 бойцов ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Боевые действия продолжались по всей линии разграничения. Противник 15 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь нашей территории.

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь 122-мм артиллерией по населенном пункта Зайцево, артиллерийскими обстрелами разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов пушечных снарядов.

Во время боевых действий двое украинских военных ранены. Сейчас им оказали медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

По данным разведки, одного российского наемника уничтожены, еще 5 ранены.

 

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