LEGO-робота научили делать вкусную яичницу с беконом
8 мая, 2018, 09:58
Команда YouTube-канала The Brick Wall собрала робота из деталей LEGO, который умеет делать яичницу с беконом в двух режимах
Инженеры также научили LEGO-работа солить блюдо и добавлять специи, пишет Popular Mechanics.
Машина для завтрака от The Brick Wall состоит из нескольких сложных деталей: збивач яиц, который может разбивать и разделять яйца, лопатка для жарки, а также специальные когти, которые могут удерживать яйцо на месте.
"Мой отец готовит завтрак каждую субботу и воскресенье - это 104 раза в год, поэтому заслужил такой подарок", - говорит один из создателей проекта The Brick Wall. По его словам, самое сложное было научить робота не выливать яйцо сразу на сковородку после того, как он разбил скорлупу от яйца.
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