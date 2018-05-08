LEGO-робота научили делать вкусную яичницу с беконом

8 мая, 2018, 09:58

Команда YouTube-канала The Brick Wall собрала робота из деталей LEGO, который умеет делать яичницу с беконом в двух режимах

Инженеры также научили LEGO-работа солить блюдо и добавлять специи, пишет Popular Mechanics.

Машина для завтрака от The Brick Wall состоит из нескольких сложных деталей: збивач яиц, который может разбивать и разделять яйца, лопатка для жарки, а также специальные когти, которые могут удерживать яйцо на месте.

"Мой отец готовит завтрак каждую субботу и воскресенье - это 104 раза в год, поэтому заслужил такой подарок", - говорит один из создателей проекта The Brick Wall. По его словам, самое сложное было научить робота не выливать яйцо сразу на сковородку после того, как он разбил скорлупу от яйца.

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