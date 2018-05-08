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Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала "Евровидения-2018"

Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018", которое состоится в столице Португалии Лиссабоне

Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал войдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.

Компания Unibet, центральный офис которой расположен в Мальте, считает, что Литва имеет меньшие шансы попасть в финал, чем Финляндия. Такого же мнению гибралтарский 888sport.

Итак, с точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, который представляет на конкурсе Белоруссию, имеет низкие шансы на выход в финал.

  • Напомним, первый полуфинал состоится 8 мая. В прямом эфире Евровидения можно посмотреть на каналах "UA:Первый", "UA:Крым" и СТБ. Трансляция начнется в 22:00.
  • Во время официального открытия конкурса представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN проигнорировал российских журналистов.
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