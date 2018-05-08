Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала "Евровидения-2018"
8 мая, 2018, 10:23
Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018", которое состоится в столице Португалии Лиссабоне
Об этом сообщает Радио Свобода.
По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал войдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.
Компания Unibet, центральный офис которой расположен в Мальте, считает, что Литва имеет меньшие шансы попасть в финал, чем Финляндия. Такого же мнению гибралтарский 888sport.
Итак, с точки зрения букмекеров, украинский певец ALEKSEEV, который представляет на конкурсе Белоруссию, имеет низкие шансы на выход в финал.
- Напомним, первый полуфинал состоится 8 мая. В прямом эфире Евровидения можно посмотреть на каналах "UA:Первый", "UA:Крым" и СТБ. Трансляция начнется в 22:00.
- Во время официального открытия конкурса представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN проигнорировал российских журналистов.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
-
2 мая, 2018 Виталий Портников: почему Москва боится Пашиняна
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
-
2 мая, 2018 Виталий Портников: почему Москва боится Пашиняна